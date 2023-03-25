ABD’de çikolata fabrikasında korkunç patlama kamerada: 2 ölü | Video
ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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