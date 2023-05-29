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ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlandı | Video

ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlandı | Video

29.05.2023 | 11:22

ABD’nin New Jersey eyaletinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı.

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Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamaya devam ediyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türkler, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldü. South jersey ve Paterson'deki vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturup sokak ve caddelerde korna çalarak tur attı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte seçim zaferini coşkuyla kutladı.

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