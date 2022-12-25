ABD’de kış fırtınası etkisini sürdürüyor | Video

Kanada’da ve ABD’nin kuzey, güney ve doğu eyaletlerinde meydana gelen kış fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri görülürken, 200 milyondan fazla kişinin siklon nedeniyle olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Kanada ve ABD'de kış fırtınasının etkisi sürüyor. Kanada'nın Quebec eyaletinden ABD'nin Teksas eyaletine kadar uzanan kış fırtınasında can kaybı 19'a yükseldi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York eyaletindeki Buffalo kentinde görüş mesafesinin 'sıfıra' indiğini bildirdi. ABD'de binlerce uçuş iptal edilirken; Kanada sınırında bulunan Montana eyaletinde hava sıcaklığı eksi 45 dereceyi gördü. Ülkenin Teksas Louisiana, Florida eyaletlerinde buzlanma uyarıları yapılırken Montana, eyaletinde kış fırtınası tehdidi sürüyor.