ABD'de parti yapılan evin balkonu çöktü: 9 yaralı | Video

ABD'nin Malibu kentinde villada düzenlenen partide balkon çöktü. Yaklaşık 4,5 metreden düşen 9 kişi yaralandı.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Malibu ilçesinde meydan geldi. Plaj kenarındaki bir evde düzenlenen partide 9 kişi balkonun çökmesiyle yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düştü. Yetkililer, balkonda 10-15 kişinin bulunduğunu, 4?ü ağır olmak üzere 9'unun çökme sonucu yaralandığını duyurdu. Balkonun alt kısmında kayalıkların bulunduğu ifade edildi.