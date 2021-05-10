ABD'de parti yapılan evin balkonu çöktü: 9 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
ABD'de parti yapılan evin balkonu çöktü: 9 yaralı | Video 10.05.2021 | 12:16
02:19
02:02
01:33
01:35
03:34
01:53
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında 10.05.2021 | 08:51
00:40
İsrail güçleri, Şeyh Cerrah’ta saldırılarına devam ediyor | Video 10.05.2021 | 07:44
00:32
Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sloganları 10.05.2021 | 06:50
03:55
03:37
İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı | Video 09.05.2021 | 14:24
00:38
02:44
06:21
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırısında yaralı sayısı 205'e yükseldi 08.05.2021 | 11:10
03:07
17:53
15:11
17:53
14:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki! 08.05.2021 | 00:26
ABD'nin Malibu kentinde villada düzenlenen partide balkon çöktü. Yaklaşık 4,5 metreden düşen 9 kişi yaralandı.
Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Malibu ilçesinde meydan geldi. Plaj kenarındaki bir evde düzenlenen partide 9 kişi balkonun çökmesiyle yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düştü. Yetkililer, balkonda 10-15 kişinin bulunduğunu, 4?ü ağır olmak üzere 9'unun çökme sonucu yaralandığını duyurdu. Balkonun alt kısmında kayalıkların bulunduğu ifade edildi.