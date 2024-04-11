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ABD’de polisler, siyahi sürücüyü çıkan çatışmada 41 saniyede 96 kurşunla öldürdü | Video

ABD’de polisler, siyahi sürücüyü çıkan çatışmada 41 saniyede 96 kurşunla öldürdü | Video

11.04.2024 | 14:20

ABD'nin Chicago kentinde 4 polis, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurdukları siyahi bir sürücüyü çıkan çatışma sonucu 41 saniyede 96 kurşun sıkarak öldürdü.

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ABD'de Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi (COPA), 21 Mart'ta emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurulan siyahi bir sürücünün çıkan polislerle çatışmada öldüğü olayın görüntülerini paylaştı. Polislerin vücut kamerasından alınan görüntülere göre durdukları beyaz bir aracın etrafını saran 4 polis, 26 yaşındaki siyahi sürücü Dexter Reed'den kapıyı açmasını istedi. Reed ise polisin talimatına karşılık vermedi. Saniyeler sonra çatışma çıkarken, onlarca kez ateş edildi. Bir süre sonra Reed'in yerde hareketsiz halde yattığı görüldü. Daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtilen Reed, hayatını kaybetti.

41 SANİYEDE 96 KURŞUN
COPA tarafından yapılan açıklamada, ilk ateş açanın sürücü Reed olduğu, polislerin bunun üzerine karşılık verdiği ve çıkan çatışmada bir polisin de bilediğinden yaralandığı belirtildi. Polislerin çıkan çatışmada 41 saniye içinde 96 el ateş ettiği, sadece bir polisin 50 el ateş açtığı aktarıldı. Polislerin 41 saniyede 91 kez ateş açması aşırı güç kullanıp kullanmadıklarına dair soruları gündeme getirirken, soruşturma tamamlanıncaya kadar idari izne çıkarıldıkları öğrenildi.

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