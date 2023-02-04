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ABD’de raydan çıkan tren alev aldı | Video

ABD’de raydan çıkan tren alev aldı | Video

04.02.2023 | 11:48

ABD’nin Ohio eyaletinde raydan çıkan tren alevlere teslim oldu. Yangında kimse yaralanmazken, bölge sakini evlerinden tahliye edildi.

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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı East Palestine kasabasında bir tren raydan çıktı. Vagonlarda yangın çıkarken, bölgeden alev ve yoğun duman yükseldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye 2 kilometre kadar uzaklıkta yaşayanlar evlerinden tahliye edilirken, Pennsylvania ve Batı Virgina eyaletlerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Trenin ne taşıdığı ve neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor.

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