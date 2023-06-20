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ABD’de yolcu uçağı, diğer uçağın sol kanadına çarptı | Video

ABD’de yolcu uçağı, diğer uçağın sol kanadına çarptı | Video

20.06.2023 | 12:20

ABD’nin Boston Logan Havalimanında Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, taksi sırasında United Havayolları’na ait uçağın sol kanadına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, uçaklardan indirilen yolcular diğer seferlere yönlendirildi.

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Logan Havalimanında Detroit'e gitmek üzere taksi yapan Delta Havayollarına ait Airbus A321 yolcu uçağı, Newark seferine hazırlanan United Havayolları'na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın sol kanadına çarptı. O anlar amatör kameraya yansırken, çarpışmanın etkisiyle uçaklardaki yolcular sarsıldı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan olmadığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı. Kazanın ardından uçaklardan indirilen yolcular ise diğer uçuşlara yönlendirildi.

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