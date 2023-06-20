ABD’de yolcu uçağı, diğer uçağın sol kanadına çarptı | Video
ABD’nin Boston Logan Havalimanında Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, taksi sırasında United Havayolları’na ait uçağın sol kanadına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, uçaklardan indirilen yolcular diğer seferlere yönlendirildi.
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