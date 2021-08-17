Video Dünya Afgan muhabir Pentagon'da böyle gözyaşlarına boğuldu

Afgan muhabir Pentagon'da böyle gözyaşlarına boğuldu

Afgan muhabir Pentagon'da böyle gözyaşlarına boğuldu
17.08.2021 | 16:06

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ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısına katılan Afgan gazeteci Nazira Karimi, Pentagon Sözcüsü John F. Kirby'ye soru sorduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Karimi, "Benim Cumhurbaşkanım nerede, Afgan halkına hesap vermeli" dedi.

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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban'ın ülkede kontrolünü ele geçirmesinin ardından dünyanın gözü başkent Kabil'e çevrildi. Ülkeden kaçmak isteyen Afganların havalimanındaki görüntüleri dünya gündemindeki yerini korurken, Afgan gazeteci Nazira Karimi'nin ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısındaki sözleri herkesi duygulandırdı. Afganistan bayrağı olan maskesini yüzünden çıkararak söz alan Afgan muhabir Karimi, Pentagon Sözcüsü John F. Kirby'ye, "Bildiğiniz gibi Afganistanlıyım ve bugün çok üzgünüm. Çünkü Afgan kadınları, bir gecede Taliban'ın gelmesini beklemiyorlardı. Bayrağımı indirdiler. Bu benim bayrağım" dedi. Basın toplantısında gözyaşlarına boğulan Karimi, "Onlar kendi bayraklarını astı. Herkes üzülüyor, özellikle kadınlar. Cumhurbaşkanım nerede, Eski Cumhurbaşkanı Gani?" sorusunu sordu. Karimi, "İnsanlar onun veda etmesini bekledi, o hemen kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyoruz ve bir cumhurbaşkanımız da yok" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerini hatırlatan Karimi, "Başkan Biden, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanının halkı için savaşması gerektiğini söyledi. Ama bizim cumhurbaşkanımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Afgan halkı ne yapacağını bilmiyor" dedi.


"20 yıl önce Taliban'dan kaçtım. Şimdi başladığımız yere geri dönüyoruz"
Karimi, "Afganistan'da kadınların birçok başarısı var. Bir sürü başarım oldu. 20 yıl önce Taliban'dan kaçtım. Şimdi başladığımız yere geri dönüyoruz. Herhangi bir yorumunuz var mı? Cumhurbaşkanı Gani nerede, Afgan halkına hesap vermeli" diye konuştu.


Kirby: "Pentagon'daki hiç kimse son birkaç gündür gördüğümüz görüntülerden memnun değil"
Pentagon Sözcüsü John F. Kirby ise Afgan muhabirin sorusunu, "Eşref Gani'nin nerede olduğu ya da görüşleri hakkında konuşamam. Bunu yapamam. Ama tüm saygımla söylüyorum ki hissettiğiniz endişeyi, korkuyu ve acıyı anlıyorum, hepimiz anlıyoruz. Burada, Pentagon'daki hiç kimse son birkaç gündür gördüğümüz görüntülerden memnun değil" şeklinde yanıtladı. Kirby, "Yaşadıklarına yürekten saygı duyuyoruz ve biz bunu anlıyoruz. Birçoğumuz Afganistan'da zaman geçirdik. Biz de Afganistan'a, kadınların ve kızların siyasi, ekonomik ve sosyal olarak kaydettiği ilerlemeye büyük yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.


Afgan muhabir Karimi'nin gözyaşı döktüğü anlar sosyal medyada hızla paylaşılırken, en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

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