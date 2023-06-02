Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı | Video
Almanya'da Saksonya Eyalet Milletvekili Juliane Nagel, polis tarafından tartaklandığını ve kimlik tespiti için zorla alıkonulduğunu bildirdi. Leipzig polisi ise Juliane Nagel'in polise mukavemet gösterdiği iddiasının bulunduğunu ve kimlik tespiti için kısa süreliğine alıkonulduğunu açıkladı.
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