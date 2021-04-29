Video Dünya Amerikalı sürücülerin dönel kavşakla imtihanı | Video

Amerikalı sürücülerin dönel kavşakla imtihanı | Video

Amerikalı sürücülerin dönel kavşakla imtihanı | Video
29.04.2021 | 09:28

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Amerika'nın Kentucky eyaletinde yapılan bir dönel kavşağın görüntüleri internette adeta viral oldu. Sürücülerin dönel kavşaktaki araç sürüş görüntüleri, izleyenleri güldürdü.

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