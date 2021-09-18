Video Dünya Avustralya'da Covid-19 yasakları karşıtı gösterilerde polis 267 kişiyi gözaltına aldı

Avustralya'da Covid-19 yasakları karşıtı gösterilerde polis 267 kişiyi gözaltına aldı

Avustralya'da Covid-19 yasakları karşıtı gösterilerde polis 267 kişiyi gözaltına aldı
18.09.2021 | 13:26

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Avustralya’da Covid-19 yasaklarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede çıktı. Savaş alanına dönen çok sayıda polis yaralanırken, Melbourne'de 235, Sidney'de 32 kişi gözaltına alındı.

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