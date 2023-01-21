Ayılar neden kış uykusuna yatmadı? Uzmanlar açıkladı: Küresel ısınma... | Video
Ocak ayı geldi, ancak ayılar kış uykusuna yatmadı... Uzmanlar bu durumun iki önemli nedeni olduğunu ifade ederken ayıların kış uykusuna yatmamasının doğal yaşamda olumsuz etkileri olduğu bildirildi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle de tetiklendiği düşünülen durumla ilgili uzman isimlerden de peş peşe yorumlar geliyor.
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