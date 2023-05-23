Azerbaycan, AGİT Parlamenterler Meclisi Başkanı Cederfelt'i ağırladı | Video 23.05.2023 | 16:10 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi Başkanı Margareta Cederfelt'i kabul etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi Başkanı Margareta Cederfelt, başkent Bakü'de düzenlenen "Yeşil Ekonomi, Ulaşım Koordinasyonu ve Sürdürülebilir Kalkınma Yoluyla Güvenlik ve İstikrarın Sağlanmasında Ulusal Parlamentoların Rolü" konulu uluslararası konferansi için bir araya geldi. Gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmek için iyi bir fırsat yakaladığını belirten Aliyev, Cederfelt'in ve beraberindeki heyetin işgalden kurtarılmış Azerbaycan topraklarını ziyaretinin ve orada yapılan çalışmaları yerinde incelemesinin önemine dikkat çekerek, söz konusu topraklarda büyük çaplı imar çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

Ülkede 44 gün süren Vatan Muharebesi (2. Karabağ Savaşı) sona erdikten sonra Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi ve barış anlaşmasının imzalanması sürecini başlatanın Azerbaycan olduğunun altını çizen Aliyev, bu hususta son dönemlerde iki ülke dışişleri bakanları düzeyinde barış anlaşmasının metni konusunda Washington'da yürütülen müzakereler ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in desteği ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de yaptığı görüşmelerden bahsederek, önümüzdeki dönemlerde de çeşitli uluslararası etkinlikler çerçevesinde görüşmeler yapılacağını belirtti.

Azerbaycan'ın sunduğu 5 ilke, özellikle devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin karşılıklı olarak tanınmasına dayalı olarak ülkesinin barış anlaşmasının imzalanmasını desteklediğini vurgulayan Aliyev, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ı aynı platformda buluşturma ve entegre olmuş bir Güney Kafkasya modeli oluşturma girişiminin Azerbaycan tarafından ortaya atıldığını sözlerine ekledi.

Barış görüşmeleriyle ilgili bilgi alan Cederfelt de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde medyada olumlu açıklamalar yapıldığını kaydederek heyetle birlikte Zengilan ilini ziyaret edeceğini, Azerbaycan topraklarının yeniden yapılandırılması sürecini yerinde inceleyeceklerini söyledi. Görüşmede, ayrıca ulaşım ve iletişim bağlantılarının açılması konuları da ele alındı.