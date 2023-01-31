Video Dünya Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video
Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video

Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video

31.01.2023 | 16:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomik-ticari, savunma, enerji, turizm ve eğitim alanlarındaki iş birliği ele alındı. Çavuşoğlu, görüşmeye dair Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlişkilerimizi 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık' seviyesine çıkaracağız. Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katkılarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video 00:33
Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video 31.01.2023 | 16:03
İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı | Video 02:41
İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı | Video 31.01.2023 | 09:06
Brüksel’de tren garında bıçaklı saldırı: 1 yaralı | Video 00:19
Brüksel’de tren garında bıçaklı saldırı: 1 yaralı | Video 30.01.2023 | 23:12
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 01:07
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 30.01.2023 | 21:18
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:56
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 30.01.2023 | 14:10
BM: Yemen’de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var | Video 01:36
BM: "Yemen'de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var" | Video 29.01.2023 | 12:59
Pakistan’da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:57
Pakistan'da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 29.01.2023 | 12:59
İran’da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 00:14
İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 29.01.2023 | 10:59
Fransa’da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 00:22
Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 29.01.2023 | 10:40
İsrail’de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 00:20
İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 29.01.2023 | 08:38
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak | Video 02:18
İsrail Başbakanı Netanyahu: "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak" | Video 29.01.2023 | 08:38
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:09
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.01.2023 | 08:48
İran’da askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi | Video 00:13
İran'da askeri tesise İHA saldırısı düzenlendi | Video 29.01.2023 | 08:38
Hindistan’da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 00:28
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü | Video 28.01.2023 | 17:01
ABD’de zincirleme trafik kazası! 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı | Video 01:57
ABD'de zincirleme trafik kazası! 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı | Video 28.01.2023 | 13:54
ABD’de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video 07:09
ABD'de polis şiddeti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Genç adamı defalarca döverek öldürdüler! | Video 28.01.2023 | 13:19
Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi | Video 00:36
Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi | Video 28.01.2023 | 13:26
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? | Video 02:43
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? | Video 28.01.2023 | 12:16
Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşine düzenlenen çekiçli saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:30
Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine düzenlenen çekiçli saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 09:57
Polonya’da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video 00:17
Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video 27.01.2023 | 14:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA