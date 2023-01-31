Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
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