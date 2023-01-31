Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video 31.01.2023 | 16:03 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomik-ticari, savunma, enerji, turizm ve eğitim alanlarındaki iş birliği ele alındı. Çavuşoğlu, görüşmeye dair Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlişkilerimizi 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık' seviyesine çıkaracağız. Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katkılarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.