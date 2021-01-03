Bir yıl sonra aynı yerde toplandılar! Kasım Süleymani için intikam yemini ettiler | Video

ABD'nin hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için halk bir yıl sonra aynı yerde toplandı. Süleymani'nin ölümü sonrası ABD ile İran arasında başlayan askeri gerilim, düzenlenen anma törenlerine de yansıdı. İranlı yetkililer Kasım Süleymani'nin intikamından vazgeçmediklerini vurgularken, Süleymani'nin 1. ölüm yıl dönümünde savaşa hazırlıklı oldukları mesajları verdi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ölümünün 1. yıl dönümünde İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerle anılıyor.

İNTİKAM YEMİNİ

ABD'nin Bağdat Havaalanına düzenlendiği saldırı sonucu 3 Ocak 2020'de öldürülen İran Eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ölümlerinin birinci yıl dönümünde İran ve Irak'ta düzenlenen törenlerle anılıyor. Süleymani'nin ölümü sonrası ABD ile İran arasında başlayan askeri gerilim, Süleymani için düzenlenen anma törenlerine de yansıdı. İranlı yetkililer Kasım Süleymani'nin intikamından vazgeçmediklerini vurgularken, Süleymani'nin 1. ölüm yıl dönümünde savaşa hazırlıklı oldukları mesajları verdi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı ve Kasım Süleymani'nin yerine atanan General İsmail Kaani, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde Süleymani'nin intikamını alacaklarını belirterek, "Evinizin içerisinde (ABD'de) dahi bu intikamı alacak kişiler bulunabilir" dedi.

"ÖCÜNÜ ALACAĞIZ"

İran devlet haber ajansı IRNA bugün yayınladığı haberinde, İran Savunma Bakanı Amir Hatami'nin sözlerine yer verdi. Bakan Hatami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını belirtti.

İran Savunma Bakanı Hatami, Süleymani'nin ölümünün birinci yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, İran'ın General Süleymani'nin kanından aldığı büyük intikamın, ABD güçlerini bölgenin dışına ittiğini belirtti.

"SALDIRI OLURSA SERT KARŞILIK VERİRİZ"

İran Dini Lideri Yüksek Askeri Danışmanı General Yahya Rahim Safevi ise ABD ile yaşanan askeri gerilime işaret ederek, "Onların savaş gemilerini bir iki saat içerisinde yok edecek güce sahibiz. Savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan da olmayacağız. Ancak saldırı olursa sert karşılık veririz" ifadesini kullandı.