Bosna Hersek'te okulda silahlı saldırı: 3 ölü | Video
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda müdür dahil 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya ise saldırının Mehmed Vukalic isimli temizlik görevlisi tarafından gerçekleştirildiğini, şahsın daha önce açığa alındığını ve saldırıda hedef aldığı isimlerin de karara imza atan komisyonun üyeleri olduğunu iddia etti.
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