Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video

Çin’in Siçuan eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00'de 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çin Deprem Ağları Merkezi, Yaan kenti yakınlarında meydana gelen depremin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladı. Depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.Yaan kentinde 2013'te yaşanan şiddetli depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.