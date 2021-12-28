Denver’da silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı | Video

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ABD’nin Denver kentinde silahlı bir kişi düzenlediği saldırıda 4 kişiyi öldürdü, 1’i polis olmak üzere 3 kişiyi ise yaraladı.
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürürken 1'i polis 3 kişi de ağır yaralandı. Denver Polis Şefi Paul Pazen, 4 ayrı noktadan silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine geldiklerini ifade ederken ilk yaşanan saldırıda 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pazen, yerel saatle 17.00'de gerçekleştirilen saldırının ardından ikinci bir noktada yaşanan saldırıda ise 1 kişi da öldürüldü. Üçüncü bir noktada daha silah seslerinin duyulduğunu aktaran polis, can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Polis Şefi Paul Pazen, zanlının yakalandıktan sonra polis aracından kurtularak Lakewood'a kaçmış olabileceğini söyledi.
POLİSLE ÇATIŞTI
Lakewood Polis Sözcüsü John Romero, akşam saatlerinde bir iş yerine saldırı gerçekleştiğini ve olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Romero, memurların olay yerine gitmesinin üzerine zanlının bir alışveriş merkezine kaçtığını belirterek polislerle çatışmaya girdiğini açıkladı. Zanlının olay yerinde bir polis memuruna ateş ettiğini söyleyen Romero, polis memurunun hastaneye kaldırıldığını ve durumu ağır olduğunu açıkladı. Polis memurlarının kaçmak isteyen zanlıyı vurmasının ardından hayatını kaybeden şüpheli şahısla ilgili polis soruşturma başlattı. Polis, yaşanan bu olayın toplumsal bir tehdit oluşturmadığını ve panik yapılmamasını söyledi.