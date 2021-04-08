Video Dünya Ekvador'da küçük uçak böyle düştü: 6 ölü | Video

Ekvador'da küçük uçak böyle düştü: 6 ölü | Video

Ekvador'da küçük uçak böyle düştü: 6 ölü | Video
08.04.2021 | 11:24

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Ekvador’un Guayas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Ekvador'da Nueva Loja'dan kalkan küçük bir uçağın, Guayas eyaletinin Salitre bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Ulusal Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Salitre'de küçük uçak düştü. Mürettebat Gabriel Guapaz ve Edwin Velasquez ile yolcular Jaime Munoz, Elvis Trujillo, Silvia Orellana ve Julio Jaramillo hayatlarını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Guayaquil'e gitmek üzere havalanan uçakta 1'i kadın 3 doktor olduğu aktarıldı.

Uçağın irtifa kaybederek düştüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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