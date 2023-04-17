Elon Musk, devlet kurumlarının Twitter verilerine tam erişimi olduğunu söyledi | Video
Yapay zeka dahil olmak üzere Twitter ile ilgili birçok açıklamalarda bulunan Elon Musk, Twitter hakkında da ilginç bir açıklama yaptı. Musk, dünya üzerindeki devlet kurumlarının, Twitter kullanıcılarının özel mesajları dahil olmak üzere tüm Twitter verilerine “Tam erişimi” olduğunu iddia etti.
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