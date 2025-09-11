Endonezya'yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video
Endonezya'nın ünlü Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 19 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise kayboldu. Bali'de bir binanın yıkıldığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Yoğun yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
Endonezya'yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 11.09.2025 | 13:35
05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 11:41
07:27
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 11.09.2025 | 09:13
00:43
05:46
Fransa'da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou'dan görevi devraldı | Video 10.09.2025 | 16:27
00:51
02:32
05:28
00:27
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 10.09.2025 | 08:54
01:27
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 10.09.2025 | 08:54
00:33
01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20
02:34
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 09.09.2025 | 12:50
05:48
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 09.09.2025 | 12:50
00:29
Gazze'ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 09.09.2025 | 09:17
00:50
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 09.09.2025 | 08:44
00:37
Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 09.09.2025 | 08:44