Video Dünya Endonezya'yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video
11.09.2025 | 13:35

Endonezya'nın ünlü Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 19 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise kayboldu. Bali'de bir binanın yıkıldığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Endonezya'nın turistik Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Taşan nehirler nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Bali Ofisi Sözcüsü Gusti Ayu Ketut Wijayanti, ünlü Bali Adasındaki sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise kaybolduğunu belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adada sel sırasında bir binanın yıkıldığı görüldü. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de seller evlere ve tarım arazilerine zarar verdi, bölge sakinleri yüksek yerlere tahliye edildi. Doğu Nusa Tenggara Afet Yönetim ve Azaltma Ajansı Acil Durum Birimi Başkanı Gasper Losa Manisa, sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Manisa, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yoğun yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.

