Etiyopya'daki yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama | Video 25.11.2025 | 08:56 Etiyopya'nın kuzeydoğusunda bulunan Hayli Gubbi Yanardağı'nda yaklaşık 12 bin yıl sonra ilk patlama meydana geldi.

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda Eritre sınırına yakın bir noktada yer alan Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı'nda yaklaşık 12 bin yıl sonra ilk patlama meydana geldi. Patlamada can ve mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgedeki birçok köyün külle kaplandığını ifade ederek, yanardağın püskürttüğü duman ve kül bulutunun Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'a doğru ilerlediğini ifade etti.

Smithsonian Enstitüsü'nün Küresel Volkanizm Programı, Hayli Gubbi'nde yaklaşık 12 bin yıl önce son Buzul Çağı'nın sonunda başlayan Holosen Dönemi'nde bilinen herhangi bir patlama yaşanmadığını belirtti.