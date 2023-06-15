Video Dünya Filipinler’de yanardağ çevresinden tahliye edilenlerin sayısı 18 bine yaklaştı | Video
Filipinler’de yanardağ çevresinden tahliye edilenlerin sayısı 18 bine yaklaştı | Video

Filipinler’de yanardağ çevresinden tahliye edilenlerin sayısı 18 bine yaklaştı | Video

15.06.2023 | 12:59

Filipinler’de yer alan Mayon Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 17 bin 941’e ulaştı.

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Filipinler'in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı 10 gündür kül ve duman püskürtmeye devam ediyor. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamaya göre yanardağ çevresindeki bölgelerden şuana kadar 17 bin 941 kişi tahliye edilerek belirlenen merkezlere yerleştirildi. Eyalet Başkanı Grex Lagman, tahliye merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesi için harekete geçildiğini belirterek bu merkezlere 3 su filtreleme sisteminin gönderildiğini söyledi. Sosyal Refah ve Kalkınma Dairesi tarafından tahliye merkezlerine 40'tan fazla su filtreleme ve arıtma sisteminin gönderileceğini ifade eden Lagman, alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi durumunda yaklaşık 33 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kalabileceğini belirtti.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ çevresinde son 24 saatte 2 sarsıntı meydana geldiği, 360 kaya parçasının düştüğü bildirildi. Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran'da alarm seviyesi 3'e yükseltilmişti.

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