Video Dünya Fotoğraf makinası başına geçen makak maymunu sosyal medyada olay oldu!

Fotoğraf makinası başına geçen makak maymunu sosyal medyada olay oldu!

Fotoğraf makinası başına geçen makak maymunu sosyal medyada olay oldu!
05.04.2021 | 14:28

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Endonezya'da vahşi yaşamı görüntüleyen Mogens Trolle'ı taklit eden makak maymunu kameranın başına geçti. O anlar sosyal medyada; foto muhabirliği yapan maymun yorumları ile viral oldu'

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Endonezya'da vahşi yaşamı görüntülüyen Danimarkalı Mogens Trolle adlı fotoğrafçıya ait kamera çok nadir bir anı kayda aldı. Ormandaki makak maymunu vahşi yaşamın izini süren Mogens'a ait kameranın başına geçti. Trolle?nin kayıtta bıraktığı kamera tarafından çekilen görüntüde, maymunun tripod üzerindeki kameranın kadrajından baktığı ve kamerayı sağ ve sol yöne doğru hareket ettirdiği anlar görüldü. Görüntünün Tangkoko Nature Reserve?da kayda alındığı tahmin ediliyor. Sosyal medyaya düşen maymunun kameranın başına geçtiği anlar yoğun ilgi gördü.

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