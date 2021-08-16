Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor
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Fransa'da geçtiğimiz haftalarda hükümetin aldığı kararla koronavirüs aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesini yarattığı tepki devam ediyor. Fransız halkı tarafından tepkiyle karşılanan ve kişisel hakları ihlal ettiği iddiasıyla karşı çıkılan aşı pasaportu uygulamasına tepki gösteren binlerce kişi, bir kez daha protesto gösterilerine imza attı.