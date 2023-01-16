Video Dünya Fransa’da ilaç kıtlığı devam ediyor | Video
Fransa’da ilaç kıtlığı devam ediyor | Video

Fransa’da ilaç kıtlığı devam ediyor | Video

16.01.2023 | 14:16

Fransa’da haftalardır parasetamol ve amoksisilin etken maddeli ilaçların tedarikinde yaşanan sıkıntı devam ediyor.

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Fransa'da çok sayıda ilaçta tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Ülkede en çok reçete edilen amoksisilin ve ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip ilaç etken maddesi olan parasetamol bazlı ilaçları bulmak zorlaştı. İlaçları temin etmede sıkıntı yaşayan eczacılar geçtiğimiz yılın son dönemlerinden bu yana ilaç teslimatını bekliyor. Hükümet, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının asıl nedeninin Çin'de giderek kötüleşen korona virüs salgını sonucu yaşanan sağlık problemlerinde parasetamol ve amoksisilin etken maddeli ilaçların aşırı tüketilmesi olduğunu savunuyor. Fransız hükümeti, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının çözümü için ocak ayının sonuna kadar parasetamol içerikli ilaçların online olarak satılmasına yasak getirdi. Aralık ayında elde edilen veriler yüzde 70'dden fazla eczacı resmi olarak ilaç kıtlığı yaşandığını rapor etti. Bugün, depolarımızda ilaç yok. Bu ilaçlar, su ve yemek gibi temel ilaçlar.
Lyon'da yaşayan eczacı Olivier Rosaire, yaşanan ilaç kıtlığında sakin olamadıklarını ifade ederek, "Bu dönemde sakinliği korumak isteseydim aylarca ilaç depolardım ve günlerimi ilaç aramakla geçirmezdim. Kısa sürede ciddi sorunlara neden olabilecek bir durum var" dedi.

Fransız eczacı, bu sorunun çözülmesi gerektiğini yetkililerin bu maliyetleri karşılaması gerektiğini dile getirerek, "Bu sorun ilkbahara kadar çözülmeli, çünkü salgın hastalıklar bu dönemde yayılıyor. Bence, bu zorluklar, mücadele 2023 yılının sonuna kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Almanya, ABD, Kanada, Avusturalya'da da amoksisilin etken maddeleri içeren ilaçlarda tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

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