Video Dünya Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video
Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video

Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video

15.01.2025 | 12:23

Galler Prensesi Kate Middleton, kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini açıkladı.

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Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kanser olduğunun tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Middleton'dan güzel haber geldi. Tedavi gördüğü Londra'nın batısındaki Royal Marsden Hastanesi'ni ziyaret eden Galler Prensesi, kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir görüntü yayınlayan Kate Middleton, ziyareti sırasında tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına teşekkür etti. Middleton, kanser hastalarıyla da bir araya gelerek, "zorlu" tedavilerinde "tünelin sonunda ışık" olduğunu ifade etti.

Middleton, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda Royal Marsden Hastanesi'ne kendilerine "olağanüstü" baktıklarını için teşekkür etti. Galler Prensesi Kate Middleton, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü. Üstlendiğim yeni görevimde, çığır açan araştırmaları ve klinik mükemmelliği desteklemenin yanı sıra hasta ve aile refahını teşvik ederek çok daha fazla hayat kurtarabileceğimizi ve kanserden etkilenen herkesin deneyimini dönüştürebileceğimizi umuyorum. Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yılı dört gözle bekliyorum. Beklenecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim."
Mart ayında kanser teşhisi konan Middleton, eylül ayında kemoterapiye başlamıştı.

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