Güney Kore’de seçimleri kaybeden Halkın Gücü Partisi’nde istifa depremi | Video 11.04.2024 | 10:33 Güney Kore’de yapılan genel seçimleri ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) kazandı. Seçim mağlubiyeti sonrasında iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon ve Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo istifa etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Seçmenlerin 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere dün sandık başına gittiği Güney Kore'de yarışın galibi belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 175'ini elde ederek çoğunluğu sağladı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un mensubu olduğu iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) ise 108 sandalyede kaldı. Eski Adalet Bakanı Cho Kuk liderliğindeki Kore'nin Yeniden İnşası Partisi (RKP) 12 sandalyenin sahibi olurken, Reform Partisi 3, Yeni Gelecek Partisi 1 ve İlerici Parti 1 sandalye kazandı.

Seçimin galibi Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung seçim sonuçları ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Bu, partimizin başarısı değil, halkın büyük zaferidir" dedi. Lee, bundan sonra tüm partilerin bir araya gelerek mevcut ekonomik krize karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

İKTİDAR PARTİSİNDE VE HÜKÜMETTE İSTİFA DEPREMİ

Seçimde hüsran yaşayan iktidardaki Halkın Gücü Partisinde (PP) ise istifa depremi yaşandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un en yakınındaki isimlerden biri olan PPP lideri Han Dong-hoon, Ulusal Meclis seçimlerindeki yenilginin sorumluluğunu üstlenmek amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Han, "Halkın desteğini alamadığımız için herkesten özür diliyorum. Halkın iradesine saygı duyuyor ve seçim sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenerek istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Başbakan Han Duck-soo'nun da istifasını Yoon'a sunduğu belirtildi.

YENİLGİ SONRASINDA YOON'DAN DEĞİŞİM MESAJI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Başkanlık Özel Kalem Müdürü Lee Kwan-seop aracılığıyla yaptığı açıklamada seçim yenilgisini kabul ederek değişim mesajı verdi. "Halkın genel seçimlerde ortaya koyduğu iradeyi alçakgönüllülükle kabul edecek ve yönetimde reform yapmak için çaba göstereceğim" diyen Yoon, "Ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve insanların geçimini kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

SEÇMENLER SANDIĞA GİTMİŞTİ

Güney Kore'de seçmenler, 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini seçmek üzere dün sandık başına gitmişti. Yaklaşık 52 milyonluk nüfusa sahip ülkede, 44.3 milyon seçmen yerel saatle 06.00-18.00 arasında 14 bin 259 seçim merkezinde oy kullanmıştı. Partilerin Ulusal Meclis'teki 300 sandalye için yarıştığı seçimlerde 254 sandalyenin sahibi ülke çapında kullanılan oylarla doğrudan seçim yöntemiyle belirlenirken, 46 meclis üyesi ise bölge farkı gözetilmeksizin partilerin oy oranına göre seçiliyor.