Hastalığı şansı oldu: "Ülkenin en başarılı kuaförü: Herkes ona geliyor!" | Video
Nagoya'dan genç bir kuaför olan Shogo Yoshida, parmak uçlarının pinpon topu gibi şişmesine neden olan genetik bir durumla karşı karşıya kaldı. Fakat adeta krizi fırsata çeviren bir adımla, kendisine bu parmaklarla başarılı olduğu bir meslek edindi.
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