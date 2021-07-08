Video Dünya Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video

Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video

Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video
08.07.2021 | 14:21

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda'nın Siauliai Hava Üssü'ndeki basın toplantısı, Rus savaş uçağının havalandığı bilgisi gelince kesintiye uğradı. Hava üssündeki pilotlar, iki liderin önünde basın toplantısı yaptıkları uçağa koştu.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Litvanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Siauliai Hava Üssü'nde Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmek üzere kamera karşısına geçti. Ancak toplantı, Rus savaş uçağının havalandığı bilgisinin gelmesiyle kesintiye uğradı. Hava üssünde askeri uçağın önünde düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda'nın konuşması sırasında Rus savaş uçaklarının Baltık'ta havalandığı haberi gelince pilotlar, iki liderin hemen arkasındaki uçağa doğru koştu. Hareketli dakikaların yaşandığı hava üssünde basın toplantısı yarıda kesilirken, uçağın önünün açılması için kürsüler ve bayraklar da kaldırıldı. Rus uçağının haber vermeden bir uçuş gerçekleştirdiği, bu nedenle Litvanya'daki uçağın takip için havalandığı aktarıldı. Uçağın havalanmasının ardından basın toplantısı kaldığı yerden devam etti.

İspanya Başbakanı Sanchez, İspanyol pilotları işaret ederek, "Litvanya'nın toprak bütünlüğünü savunmak için yaptıkları sıkı çalışma için teşekkür ederiz" dedi.

Litvanya Genelkurmay Başkanlığı, Baltık hava sahasını denetlemek için NATO görevi kapsamında Litvanya'da bulunan İspanyol savaş uçağının Rusya'nın Kaliningrad bölgesinden bilgi verilmeden havalanmasının ardından harekete geçtiğini belirtti.

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