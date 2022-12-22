Video Dünya Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video
Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video

Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video

22.12.2022 | 15:28

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ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'nda çocuklarını kaybeden bir kadın, bilet kontrol noktasındaki cihazları etrafa fırlattı. 10 bin dolardan fazla zarara yol açan kadın, gözaltına alındı.

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ABD'de New York'a seyahat etmek üzere Miami Uluslararası Havalimanı'nda bulunan 25 yaşındaki bir kadın, çocuklarını kaybettiğini anlayınca ortalığı birbirine kattı. Bilet kontrol noktasının arkasına geçen kadın, bağırmaya başlayarak masadaki barkod okuyucu cihazı ve diğer eşyaları yere attı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, öfkeli kadının bilgisayar monitörünü de yerinden çıkararak kapı görevlisini fırlattığı görüldü. Miami-Dade Polisinden yapılan açıklamada, "Çocukların yanında olmadığını fark ettiğinde sinirlendi ve kapı görevlisinden çocuklarını bulmasını isteyerek bağırmaya başladı" ifadeleri kullanıldı. Kadının olay yerine gelen polis tarafından "darp, suç teşkil eden eylem ve ahlaka aykırı davranış" suçlarından gözaltına alındığı, havalimanında da 10 bin dolardan fazla zarara yol açtığı belirtildi.

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