Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video

Hindistan’da 47 kişiyi taşıyan bir otobüsün göle düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde, içinde 47 yolcunun bulunduğu bir otobüs, yoldan çıkarak göle düştü. Polis ekipleri, meydana gelen kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis kontrol merkezinde bulunan bir memur kazayla ilgili, "Karşıdan bir tır geliyordu ve otobüs sürücüsü kaçmaya çalıştı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs göle düştü" dedi.

KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNE SEVK EDİLEN ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ, KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Hindistan'da genellikle yolların kötü durumda olması, dikkatsiz araç kullanımı ve araçların fazla kalabalık olması nedeniyle ölümcül kazalar yaşanıyor.