Video Dünya Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video
Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video

Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video

15.12.2021 | 16:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video 00:15
Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video 15.12.2021 | 16:18
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video 06:46
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video 15.12.2021 | 15:42
Pakistan’da yoğun sis hava ulaşımını aksattı | Video 01:39
Pakistan’da yoğun sis hava ulaşımını aksattı | Video 15.12.2021 | 15:11
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video 02:24
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video 15.12.2021 | 11:23
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 15.12.2021 | 10:49
Güney Koreli süt firması, kadınları inek olarak gösteren reklam için özür diledi | Video 00:37
Güney Koreli süt firması, kadınları inek olarak gösteren reklam için özür diledi | Video 15.12.2021 | 10:56
Son Dakika! Hong Kong’daki Dünya Ticaret Merkezi’nde büyük yangın çıktı | Video 00:24
Son Dakika! Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın çıktı | Video 15.12.2021 | 09:35
16 aylık kızını döverek öldürdü! Son görüntülerinde tüyler ürperten detay | Video 01:00
16 aylık kızını döverek öldürdü! Son görüntülerinde tüyler ürperten detay | Video 15.12.2021 | 09:03
İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 ailenin evini yıktı | Video 00:48
İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 ailenin evini yıktı | Video 14.12.2021 | 16:30
Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video 01:47
Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video 14.12.2021 | 15:24
Haiti’de facia! Akaryakıt dolu kamyon havaya uçtu | Video 00:19
Haiti'de facia! Akaryakıt dolu kamyon havaya uçtu | Video 14.12.2021 | 15:37
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı | Video 00:30
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı | Video 14.12.2021 | 12:46
Yeni Delhi’de maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı | Video 00:44
Yeni Delhi’de maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı | Video 14.12.2021 | 11:08
Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı: 1 yaralı | Video 01:47
Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı: 1 yaralı | Video 14.12.2021 | 10:48
Brezilyalı politikacılar kafes dövüşü yaptı | Video 00:32
Brezilyalı politikacılar kafes dövüşü yaptı | Video 14.12.2021 | 09:17
Ermeni futbolculardan skandal görüntüler! Sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktılar | Video 00:38
Ermeni futbolculardan skandal görüntüler! Sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktılar | Video 13.12.2021 | 13:07
Bu köprüden geçmek cesaret ister! 01:05
Bu köprüden geçmek cesaret ister! 13.12.2021 | 09:09
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 16:19
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 15:45
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 03:57
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 12.12.2021 | 14:48

Hindistan’da 47 kişiyi taşıyan bir otobüsün göle düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde, içinde 47 yolcunun bulunduğu bir otobüs, yoldan çıkarak göle düştü. Polis ekipleri, meydana gelen kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis kontrol merkezinde bulunan bir memur kazayla ilgili, "Karşıdan bir tır geliyordu ve otobüs sürücüsü kaçmaya çalıştı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs göle düştü" dedi.

KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNE SEVK EDİLEN ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ, KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
Hindistan'da genellikle yolların kötü durumda olması, dikkatsiz araç kullanımı ve araçların fazla kalabalık olması nedeniyle ölümcül kazalar yaşanıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA