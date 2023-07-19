Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Ganj Nehri'ni korumak amacıyla kurulan kanalizasyon sistemine bağlı arıtma tesisinde trafo patladı. Polis olayda 1'polis 5'i iç güvenlik personeli 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.Polis olayın gece saatlerinde meydana geldiğini ancak ihbarın sabah saatlerinde yapıldığını söyledi.Olaya ilişkin geniş çağlı soruşturma başlatıldı.