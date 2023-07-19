Video Dünya Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video

Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video

19.07.2023 | 15:35

Hindistan’da bir arıtma tesisinde trafonun patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Ganj Nehri'ni korumak amacıyla kurulan kanalizasyon sistemine bağlı arıtma tesisinde trafo patladı. Polis olayda 1'polis 5'i iç güvenlik personeli 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis olayın gece saatlerinde meydana geldiğini ancak ihbarın sabah saatlerinde yapıldığını söyledi.

Olaya ilişkin geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

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