Hindistan’da yolcu uçağı kazası: Ölü ve yaralılar var | Video
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Hindistan’da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.
Hindistan'da Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Uçakta 191 yolcu bulunurken, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanında bulunan 10 numaralı pistte iniş yaptığı ve pisten çıkarak ikiye ayrıldığı aktarıldı. Genel Müdürlük, iniş sırasında görüş mesafesinin 2 bin metre olduğunu ifade etti. Yetkililer, yaralıların havalimanı yakınındaki Malappuram'da bulunan hastanelere sevk edildiğini açıkladı.