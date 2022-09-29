Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video

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Hırvatistan'ın Rijeka kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, polis, sel sularına kapılarak sürüklenen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin bir araç altında bulunduğunu açıkladı. Rijeka Belediye Başkanı Marko Filipovic, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.