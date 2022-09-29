Video Dünya Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video
Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video

Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video

29.09.2022 | 13:12

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Hırvatistan'ın Rijeka kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.

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Hırvatistan'ın liman kenti Rijeka'da sağanak yağışların ardından sel felaketi meydana geldi. Hırvatistan Meteoroloji ve Hidroloji Servisi (DHMZ) tarafından yapılan açıklamada, Rijeka'ya 24 saatte 287.5 milimetre yağış düştüğü belirtildi. Yolların sular altında kentte, aralarında bir okul ve polis merkezinin de bulunduğu birçok yapı ve ev de zarar gördü. Acil servisler, yaklaşık 200 yardım çağrısı aldıklarını bildirdi.

Öte yandan, polis, sel sularına kapılarak sürüklenen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin bir araç altında bulunduğunu açıkladı. Rijeka Belediye Başkanı Marko Filipovic, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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