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OTOMATİK OYNAT
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İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı 20.10.2021 | 15:43
01:44
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Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi | Video 20.10.2021 | 12:53
01:38
La Palma’daki yanardağda lav çıkışı hızlandı | Video 20.10.2021 | 12:56
02:36
Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu | Video 20.10.2021 | 11:45
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Brezilya Donanması’na ait eğitim gemisi Ekvador’da köprüye çarptı 19.10.2021 | 15:42
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ABD'li sunucuya "Putin'in dikkatini dağıttın" suçlaması | Video 19.10.2021 | 15:35
05:13
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video 19.10.2021 | 13:14
02:52
La Palma’daki yanardağ felaketi tam 1 aydır sürüyor | Video 19.10.2021 | 11:23
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İngiliz Milletvekili Sir David Amess'i öldüren zanlı kamerada | Video 19.10.2021 | 11:11
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Hindistan’da sel ve toprak kayması: 18 ölü | Video 17.10.2021 | 17:09
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Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi 16.10.2021 | 12:12
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Ukrayna’da silah sanayisi sergisi açıldı | Video 15.10.2021 | 16:49
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Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü | Video 14.10.2021 | 15:34
Suriye'de rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.