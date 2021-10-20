Video Dünya İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı

İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı

20.10.2021 | 15:43

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Suriye'de rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

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