İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor | Video
İngiltere'de, Kral III. Charles’ın 6 Mayıs’taki taç giyme töreni için dün gece yarısı prova yapıldı.
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