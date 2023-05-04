Video Dünya İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor | Video
İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor | Video

İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor | Video

04.05.2023 | 22:45

İngiltere'de, Kral III. Charles’ın 6 Mayıs’taki taç giyme töreni için dün gece yarısı prova yapıldı.

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