Video Dünya İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video
İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video

İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video

30.08.2025 | 11:49

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, "işgal kararı İsrail için felaket olacak" dedi. Bu uyarıdan kısa süre sonra Katil İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşgalci İsrail askerleri Kassam’ın pususuna düştü! | Video 01:15
İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video 30.08.2025 | 11:49
Pakistan’da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 03:20
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 28.08.2025 | 14:47
Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 04:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 27.08.2025 | 08:54
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 03:26
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Almanya Başbakanı Merz: Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz | Video 04:23
Almanya Başbakanı Merz: "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz" | Video 26.08.2025 | 14:45
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 03:57
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2025 | 11:11
ABD Başkanı Trump: Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor | Video 02:31
ABD Başkanı Trump: "Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor" | Video 26.08.2025 | 09:01
Trump’ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray’dan açıklama | Video 00:22
Trump'ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray'dan açıklama | Video 26.08.2025 | 09:00
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 00:52
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 25.08.2025 | 12:21
İsrail Gazze’de hastane vurdu: 15 ölü! 05:46
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü! 25.08.2025 | 11:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
Kolombiya’da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY