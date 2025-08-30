İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, "işgal kararı İsrail için felaket olacak" dedi. Bu uyarıdan kısa süre sonra Katil İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü açıklandı.
