Video Dünya İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video

03.11.2024 | 08:42

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze’yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız, İsrail'in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail'den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Başkan Adayı Trump, seçmene seslendi | Video 08:25
ABD Başkan Adayı Trump, seçmene seslendi | Video 03.11.2024 | 08:42
İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video 00:34
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video 03.11.2024 | 08:42
ABD Başkan Adayı Harris’in seçim mitingi İsrail protestosu nedeniyle kesintiye uğradı | Video 03:35
ABD Başkan Adayı Harris’in seçim mitingi İsrail protestosu nedeniyle kesintiye uğradı | Video 03.11.2024 | 08:42
Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı 01:37
Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı 02.11.2024 | 15:26
İnsan saçına benzeyen Çin yemeği şaşırtıyor! 00:12
İnsan saçına benzeyen Çin yemeği şaşırtıyor! 02.11.2024 | 14:07
İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 01:20
İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 02.11.2024 | 09:05
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 00:26
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 01.11.2024 | 12:24
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01:03
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01.11.2024 | 10:39
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 00:22
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 31.10.2024 | 16:06
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 01:12
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 31.10.2024 | 14:39
ABD’de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 01:15
ABD'de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 31.10.2024 | 13:33
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 03:35
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 31.10.2024 | 12:38
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 00:56
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 31.10.2024 | 12:38
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 00:06
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 31.10.2024 | 12:10
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 01:25
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 31.10.2024 | 08:56
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 04:51
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 30.10.2024 | 16:30
Arjantin’de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 00:30
Arjantin'de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 30.10.2024 | 16:20
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 00:55
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 30.10.2024 | 16:03
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 01:49
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 30.10.2024 | 15:31
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 14:00
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 30.10.2024 | 13:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA