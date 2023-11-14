İsrail bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 31 ölü | Video 14.11.2023 | 08:42 İsrail, Gazze Şeridi’nde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı. Saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Cibaliye Mülteci Kampı bir kez daha hedef alındı. Filistin basınında yer alan haberlerde, kampa düzenlenen hava saldırısında 12 evin vurulduğu, 31 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.