Video Dünya İsrail'den kalleş bombalı saldırı! Gazze'deki hastanenin koronavirüs test laboratuvarını böyle bombaladılar

İsrail'den kalleş bombalı saldırı! Gazze'deki hastanenin koronavirüs test laboratuvarını böyle bombaladılar

İsrail'den kalleş bombalı saldırı! Gazze'deki hastanenin koronavirüs test laboratuvarını böyle bombaladılar
24.05.2021 | 11:42

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İsrail güçlerinin Gazze'de tek kornavirüs test laboratuvarının bulunudğu hastaneye düzenlediği hava saldırısı anı görüntüleri ortaya çıktı.

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