İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor! Ölü sayısı yükseldi | Video

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin zulmü devam ediyor. İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde gece boyu devam eden saldırılarda ölü sayısı 25'e yükseldi. Sivil yerleşimlerin de vurulduğu hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından Ali Hasan Gali’nin de öldürüldüğü bildirildi.