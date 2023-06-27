Video Dünya İtalya’da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor | Video
İtalya’da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor | Video

İtalya’da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor | Video

27.06.2023 | 12:16

İtalya’da polis, ünlü tarihi yapı Kolezyum'a kendisi ve sevgilisinin ismini kazıyan turistin bulunması için arama başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İtalya'da bir turist başkent Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'a kendisi ve sevgilisinin ismini anahtarla kazırken yakalandı. Turistin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yapının duvarına "Ivan + Hayley 23" yazdığı anlar başka bir turist tarafından kayıt altına alındı.
İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, söz konusu olaya ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine turistin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Sangiuliano yaptığı açıklamada, "Bir turistin nişanlısının adını kazımak için dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum gibi tarihi bir mirasa zarar vermesinin çok ciddi, yakışıksız ve büyük bir kabalık olduğunu düşünüyorum. Bu eylemi gerçekleştirenlerin tespit edilip cezalandırılmasını umuyorum" dedi.

Polis, Cuma günü meydana gelen olayla ilgili turistin kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Turist suçlu bulunması halinde en az 15 bin euro (yaklaşık 426 bin lira) para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Biden’dan ilginç şaka: Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım | Video 00:27
Biden’dan ilginç şaka: "Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım" | Video 27.06.2023 | 12:16
İtalya’da Kolezyum’a isim kazıyan turist aranıyor | Video 00:11
İtalya’da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor | Video 27.06.2023 | 12:16
Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video 00:13
Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video 27.06.2023 | 10:47
Putin: Wagner askerleri ya kontrat imzalayacaklar ya da Belarus’a gidecekler | Video 06:05
Putin: "Wagner askerleri ya kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" | Video 27.06.2023 | 08:39
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video 00:23
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video 27.06.2023 | 08:38
Pakistan’da şiddetli yağış: 13 ölü | Video 02:36
Pakistan’da şiddetli yağış: 13 ölü | Video 26.06.2023 | 14:39
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü! O anlar kamerada | Video 04:58
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü! O anlar kamerada | Video 26.06.2023 | 13:15
Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü’nde coşkulu kutlama | Video 03:33
Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü’nde coşkulu kutlama | Video 26.06.2023 | 13:21
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü | Video 04:58
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü | Video 26.06.2023 | 13:21
Borrell: Putin’in ortaya çıkardığı canavar şimdi onu ısırıyor | Video 02:46
Borrell: "Putin’in ortaya çıkardığı canavar şimdi onu ısırıyor" | Video 26.06.2023 | 12:53
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, isyan sonrası ilk kez görüldü | Video 00:47
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, isyan sonrası ilk kez görüldü | Video 26.06.2023 | 12:01
LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz! | Video 00:18
LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: "Çocuklarınız için geliyoruz!" | Video 26.06.2023 | 08:53
Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu | Video 00:54
Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu | Video 26.06.2023 | 08:46
Pakistan’da otobüsler çarpıştı: 8 ölü | Video 01:37
Pakistan'da otobüsler çarpıştı: 8 ölü | Video 25.06.2023 | 16:29
Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video 00:44
Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video 25.06.2023 | 13:37
Rusya, Suriye’de sebze pazarını hedef aldı: 9 ölü | Video 02:06
Rusya, Suriye’de sebze pazarını hedef aldı: 9 ölü | Video 25.06.2023 | 14:00
TEDx konuşmacısı pedofiliyi savundu | Video 00:16
TEDx konuşmacısı pedofiliyi savundu | Video 25.06.2023 | 11:19
Rusya’da Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video 02:06
Rusya'da Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video 25.06.2023 | 08:35
Rus uçaklarından Lazkiye’ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 02:04
Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 25.06.2023 | 08:35
Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi! Neden ortalığı karıştırıyorsunuz? | Video 00:24
Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi! "Neden ortalığı karıştırıyorsunuz?" | Video 24.06.2023 | 16:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA