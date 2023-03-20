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Kenya’da hükümet karşıtı protesto: 24 gözaltı, 1 yaralı | Video

Kenya’da hükümet karşıtı protesto: 24 gözaltı, 1 yaralı | Video

20.03.2023 | 13:26

Kenya’da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise yaralandı.

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Kenya'da halk, hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Nairobi'de polis, hükümet binalarının çevresinde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Kibera bölgesindeki gösterilerde bir kişinin vurulduğu ve hastane kaldırıldığı bildirildi. Eylemcilerin polise taş attığı gösterilerde, şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı. Kentteki birçok işletme gösteriler öncesinde kepenk indirdi, bazı iş yerleri ise personele evden çalışma talimatı verdi.

Rekor derecede kuraklık yaşanan Kenya'da halk, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları ile yerel para biriminin ABD doları karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerin hileli olduğunu öne süren muhalefet lideri Raila Odinga dün, Kenyalılara sokağa çıkarak hükümete karşı öfkelerini dile getirmeleri çağrısında bulunmuştu. Kenya hükümet yetkilileri ise muhalefetin desteklediği protestolara karşı taviz vermeyeceğini açıklamış, İçişleri Bakanı Kithure Kindiki kamu düzenini bozmaya çalışan herkesin yargılanacağını ifade etmişti.

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