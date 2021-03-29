Video Dünya Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: "Bu sizin için yeterli mi?" | Video

Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: "Bu sizin için yeterli mi?" | Video

Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi:
29.03.2021 | 12:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki mürettebatın sevinç anları kamerada 01:24
Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki mürettebatın sevinç anları kamerada 29.03.2021 | 12:41
Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: Bu sizin için yeterli mi? | Video 00:54
Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: "Bu sizin için yeterli mi?" | Video 29.03.2021 | 12:14
ABD’de sel: 4 ölü | Video 03:29
ABD’de sel: 4 ölü | Video 29.03.2021 | 09:38
Endonezya’da petrol rafinerisinde patlama | Video 02:07
Endonezya’da petrol rafinerisinde patlama | Video 29.03.2021 | 08:38
Edonezya'da dev patlama! Petrol rafinerisi böyle yerle bir oldu... 01:21
Edonezya'da dev patlama! Petrol rafinerisi böyle yerle bir oldu... 29.03.2021 | 08:29
Ever Given gemisi kurtarıldı! Süveyş Kanalı temizlendi 01:28
Ever Given gemisi kurtarıldı! Süveyş Kanalı temizlendi 29.03.2021 | 07:24
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser | Video 01:18
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser | Video 28.03.2021 | 16:38
Son dakika! Paşinyan istifa ediyor | Video 04:14
Son dakika! Paşinyan istifa ediyor | Video 28.03.2021 | 16:20
Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin hareket etmesi için çalışmalar sürüyor | Video 00:39
Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin hareket etmesi için çalışmalar sürüyor | Video 28.03.2021 | 16:16
ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü | Video 01:05
ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü | Video 28.03.2021 | 16:02
İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı | Video 01:12
İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı | Video 28.03.2021 | 14:01
ABD’de akılalmaz olay! Araba hırsızlığı sonrası korkunç ölüm kamerada | Video 01:27
ABD’de akılalmaz olay! Araba hırsızlığı sonrası korkunç ölüm kamerada | Video 28.03.2021 | 13:45
Son dakika! Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı anı kamerada | Video 01:03
Son dakika! Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı anı kamerada | Video 28.03.2021 | 09:50
Hayvanat bahçesindeki dev piton yılanı saldırısı dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu 02:44
Hayvanat bahçesindeki dev piton yılanı saldırısı dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu 27.03.2021 | 16:46
Mısır'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 32 ölü, 165 yaralı 02:26
Mısır'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 32 ölü, 165 yaralı 27.03.2021 | 10:26
Son dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı | Video 00:56
Son dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı | Video 26.03.2021 | 15:21
Yüzlerce göçmen, Paris’in ortasına çadır kurdu | Video 02:20
Yüzlerce göçmen, Paris’in ortasına çadır kurdu | Video 26.03.2021 | 14:25
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi günlük 9.6 milyar dolar zarara neden oluyor | Video 02:51
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi günlük 9.6 milyar dolar zarara neden oluyor | Video 26.03.2021 | 14:26
Ekipleri seferber eden kedi, korkup kaçtı | Video 00:30
Ekipleri seferber eden kedi, korkup kaçtı | Video 26.03.2021 | 11:44
İstanbul'da kaçarken iki polisi yaralayan şüphelilere vatandaşlardan linç girişimi kamerada | Video 07:48
İstanbul'da kaçarken iki polisi yaralayan şüphelilere vatandaşlardan linç girişimi kamerada | Video 26.03.2021 | 11:11

ABD'de 20 yıl orduya hizmet etmiş Asya kökenli bir yerel yetkili, sırf kökeninden dolayı vatanseverliğinin sorgulanmasına gömleğini çıkarıp yara izlerini göstererek son noktayı koymaya çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de son aylarda sözlü ve fiziksel saldırıların artmasıyla protestolara yol açan, Atlanta kentindeki masaj salonlarına saldırıyla daha da ayyuka çıkan Asya kökenlilere karşı ırkçılık sorunu, gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Son olarak Ohio eyaletinde kendisi de Asya kökenli olan yerel bir yetkilinin yaptığı sitemkar açıklamalar ve 'vatanseverliğini tartışmaya açması' konuşuluyor.

West Chester Township kentindeki mütevelli heyeti başkanı Lee Wong, geçen salı günü yaptığı konuşmada, "Uzun süredir bir sürü saçmalığa sessizce katlanıyorum. Daha fazla istismar ve ayrımcılığa uğrayacağım endişesiyle sesimi çıkarmaya korktum" ifadeleriyle konuya giriş yaptı. İçinde yaşadığı toplum tarafından sevildiğini ama son yıllarda Asya kökenlilere karşı ırkçılığını kötüleştiğini anlatan 69 yaşındaki Wong, ABD ordusuna hizmet ettikten sonra bile, sırf kökeninden dolayı ülkeye bağlılığının sorgulandığını söyledi.

"Karşıma geçip yeterince Amerikalı ya da vatansever görünmediğimi söyleyen bazı sinir bozucu insanlar var" diyen Wong, 18 yaşında Güneydoğu Asya'da dünyanın en büyük üçüncü adası Borneo'dan ABD'ye ilk geldiğinde yaşadığı bir olayın hayatını değiştirdiğini belirtti. Chicago'da dayak yediğini ama kendisine saldıran kişinin ceza almadığını hatırlatan Wong, bu olay üzerine ABD ordusuna katıldığını ve 20 yıl aktif hizmet verdiğinin altını çizdi.

Konuşmasının asıl can alıcı kısmına bu noktada başlayan Wong, "Korkmuyorum. Sindirileceğim ya da hakarete uğrayacağım korkusuyla yaşamak zorunda değilim. Vatanseverliğin, vatanseverlikle ilgili soruların nasıl bir şey olduğunu size göstereceğim" deyip sandalyesinden doğruldu. Gömleğinin düğmelerini açıp yarıya kadar sıyıran Wong, ordudayken aldığı yaraların izlerini gösterdi; "İşte kanıtım. Bu vatanseverlik sizin için yeterli mi?" diye sordu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA