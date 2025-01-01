Video Dünya Kosova’da tezgahtaki havai fişekler patladı: 2 yaralı | Video
Kosova’da tezgahtaki havai fişekler patladı: 2 yaralı | Video

Kosova’da tezgahtaki havai fişekler patladı: 2 yaralı | Video

01.01.2025 | 09:54

Kosova'da yılbaşı öncesi havai fişek tezgahındaki fişeklerin alev alarak patlaması sonucu en az 2 kişi yaralandı.

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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bir caddede havai fişek satılan tezgahta fişeklerin alev alması sonucu patlama meydana geldi. Dün yerel saatle 21.33'de meydana gelen olayda, biri ağır olmak üzere en az 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralıların Prizren Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Yangın nedeniyle çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

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