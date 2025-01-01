Kosova’da tezgahtaki havai fişekler patladı: 2 yaralı | Video 01.01.2025 | 09:54 Kosova'da yılbaşı öncesi havai fişek tezgahındaki fişeklerin alev alarak patlaması sonucu en az 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bir caddede havai fişek satılan tezgahta fişeklerin alev alması sonucu patlama meydana geldi. Dün yerel saatle 21.33'de meydana gelen olayda, biri ağır olmak üzere en az 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralıların Prizren Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Yangın nedeniyle çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.