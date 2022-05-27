Video Dünya Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video
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Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video

27.05.2022 | 13:25

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batı bize, tüm Rusya'ya topyekun savaş ilan etti. Artık kimse bu gerçeği gizlemiyor bile" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölge liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu. Bir kez daha Batı'yı hedef alan Bakan Lavrov, "Batılı ülkeler, bizi kontrol altına alma çabalarını giderek artırıyor. Tek taraflı ekonomik yaptırımlardan, küresel medyadan, tamamen aldatıcı propagandaya kadar çok çeşitli araçlar kullanıyorlar" dedi.

Lavrov, bazı hükümetler tarafından teşvik edilen "Rus fobisi"nin benzeri görülmemiş seviyelere yükseldiğini belirtti. "Batı bize, tüm Rusya'ya topyekün savaş ilan etti. Artık kimse bu gerçeği gizlemiyor bile" diyen Lavrov, Rusya'nın bu duruma tüm vatanseverlerin birleşmesi ve Rusya'nın dış politikasına halk desteğinin artmasıyla yanıt verdiğini söyledi. Rusya'nın ve ülkeyle bağlantılı her şeyi ortadan kaldırma kültürünün saçma bir noktaya ulaştığını ifade eden Lavrov, "Çaykovski, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkin gibi klasikler yasaklandı. Bugün kültürümüzü temsil eden ulusal kültür ve sanat figürleri de cezalandırılıyor. Genel olarak bu durumun uzun süre devam edeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

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