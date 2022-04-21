Macron'dan Le Pen'e canlı yayında "başörtüsü" uyarısı! "İç savaş çıkarırsınız!" | Video
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Fransa'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kalmıştı. 24 Nisan'da gerçekleşecek seçim öncesi iki isim canlı yayında karşı karşıya geldi. Le Pen İslamcılıkla mücadele edeceğini ifade edip 570 camiyi daha kapatacağını açıkladı. Başörtüsü yasağını da bu kapsamda gerçekleştireceğini dile getiren Le Pen'e Macron'dan cevap geldi. Macron "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız" dedi.