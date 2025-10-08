Video Dünya Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video
08.10.2025 | 14:45

İspanya'nın başkenti Madrid'de 6 katlı bir binada meydana gelen çökme sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de otele dönüştürülmek üzere inşaat çalışmalarının sürdüğü 6 katlı binada dün çökme meydana geldi. Enkazdan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin bir mimar ile Ekvador, Mali ve Gine'den gelen 3 işçi olduğu belirtildi. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, binanın en üst katının dün yerel saatle 13.00 civarında çöktüğünü, daha sonra alt katlarda da art arda çökme yaşandığını ifade etti.

Madrid şehir merkezinde, opera binası ve kraliyet sarayı yakınında, turistik bir bölgede bulunan eski ofis binası, 4 yıldızlı bir otele dönüştürülüyordu.

