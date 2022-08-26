Mark Zuckerberg, FBI uyarısının ardından Facebook’un Hunter Biden hikayesini sansürlediğini açıkladı | Video

Mark Zuckerberg, FBI’ın talebi üzerine, 2020 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın skandallarının yayılmasını engellediklerini açıkladı. Mark: “FBI istedi ve biz de yaptık. Facebook algoritması, Biden’ın görüntülerini sansürledi.”