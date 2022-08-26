Video Dünya Mark Zuckerberg, FBI uyarısının ardından Facebook’un Hunter Biden hikayesini sansürlediğini açıkladı | Video
Mark Zuckerberg, FBI uyarısının ardından Facebook’un Hunter Biden hikayesini sansürlediğini açıkladı | Video

Mark Zuckerberg, FBI uyarısının ardından Facebook’un Hunter Biden hikayesini sansürlediğini açıkladı | Video

26.08.2022 | 12:13

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Mark Zuckerberg, FBI’ın talebi üzerine, 2020 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın skandallarının yayılmasını engellediklerini açıkladı. Mark: “FBI istedi ve biz de yaptık. Facebook algoritması, Biden’ın görüntülerini sansürledi.”

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