Mark Zuckerberg, FBI uyarısının ardından Facebook’un Hunter Biden hikayesini sansürlediğini açıkladı | Video
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Mark Zuckerberg, FBI’ın talebi üzerine, 2020 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın skandallarının yayılmasını engellediklerini açıkladı. Mark: “FBI istedi ve biz de yaptık. Facebook algoritması, Biden’ın görüntülerini sansürledi.”